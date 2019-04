„Girls Go Movie“ feiert

Seit 15 Jahren bietet das Kurzfilmfestival „Girls Go Movie“, filmbegeisterten Mädchen und Frauen aus der Metropolregion, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz vielfältige und professionelle Unterstützung, um ihre Visionen und Geschichten in die Welt zu tragen. Das wollen die Macher des Förderprojekts nun feiern und laden zum Jubiläumsfest heute Abend ab 18 Uhr im Cinemaxx Mannheim, Kino 4, ein.

Gezeigt werden Filmhighlights aus 15 Jahren „Girls Go Movie“, die von den jungen Filmemacherinnen stammen. Der Eintritt ist kostenlos. Das Kurzfilmfestival bietet seit 2004 als Kooperationsprojekt der Stadt Mannheim, Jugendamt und Jugendförderung, dem Stadtjugendrings Mannheim sowie dem Jugendkulturzentrum Forum zwischen April und September jährlich kostenlose Bildungsangebote rund um das Medium Film an.

Das Projekt will berufliche Perspektiven für Mädchen und Frauen zwischen 12 und 27 Jahren eröffnen. Beim Kurzfilmfestival, das in diesem Jahr am 16. und 17. November stattfindet, kommen die selbstgedrehten Filme auf die Kinoleinwand. Ab sofort können sich filmbegeisterte Mädchen und Frauen für das Filmcoaching anmelden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.04.2019