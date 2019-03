Gitanes Blondes eröffnet die neue Reihe „Musik plus“

Die Band Gitanes Blondes aus München eröffnet die neue Saison der Reihe „Musik plus“ der Agentur Allegra am Sonntag, 24. März, um 19 Uhr im John-Deere-Forum. Wer bei Gitanes Blondes an französische Tabakwaren denkt, liegt völlig falsch. Die vier „blonden Zigeuner“ verzichten auf Blauen Dunst und setzen auf den Schall der Weltmusik. Für den Auftritt des Ensembles, das auch den Klarinettisten Giora Feidman seit 2012 regelmäßig musikalisch begleitet, am Sonntag um 19 Uhr verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 7 und 13 unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Lindenhof“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden heute um 14 Uhr benachrichtigt. red/lok

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019