Gitarren aus Bambus gebaut

Zur Nachhaltigkeit braucht man Menschen, die ihren Worten Taten folgen lassen. So wie Frank Scheucher. Wenn an diesem Freitag im Rosengarten der dreitägige Mannheimer Guitar Summit beginnt, ist der Mann aus Speyer mit seiner Werkstatt Zerberus Guitars mittendrin.

Etwas von Wert zu erschaffen, war dem heute 53-Jährigen schon immer wichtig. Musikalisch von seinem Vater sozialisiert, der mit seiner Big Roll Band die Region unsicher machte, kauft sich Scheucher mit 13 seine erste Akustik-Gitarre. Den Sechssaiter gibt es damals günstig bei Hertie. Die Träume sind groß. Im rheinischen Oberhausen lässt sich der Teenager von einem Schreiner beraten, entwickelt erste wilde Modelle und leckt plötzlich Blut. „Ich habe mich eigentlich nie bewusst dazu entschlossen, Gitarrenbauer zu werden – es geschah einfach und fühlte sich so richtig an“, erzählt Scheucher rückblickend.

Auffallende Optiken

Klar ist anfangs nur eines: Seine Gitarren sollen auffallen. Nicht durch hohe Preise, sondern durch ein Design, das Form und Optik, Funktion und Erschwinglichkeit in einer sensiblen Balance zueinander hält. Als seine ersten Gitarren „mit Biss“ 2001 unter dem Namen Zerberus Guitars in ihre Bestimmung übergeben werden, ist das für den Speyerer ein erhebendes Gefühl. Eines, das ihn zu neuen Höhenflügen antreibt.

Denn statt aus dem Ausland teure Edelhölzer zu importieren, durchsucht Scheucher die Angebotsspalten zahlloser Flohmarkt-Zeitschriften, spürt Wendeltreppen aus Mahagoni und Parkett aus Ebenholz auf – Material, das in seiner Werkstatt mit neuem Leben versehen wird. Es folgen mutige Experimente, in denen Scheucher zuerst heimische Hölzer wie Esche, Walnuss oder Birne zu Serien wie Morpheus, Chronos oder Nemesis verarbeitet – später folgen einzigartige Melange-Modelle mit Carrara-Marmor oder Onyx.

Doch dann werden Hölzer wie Palisander aufgrund ihrer Bedrohungslage unter Schutz gestellt. Scheucher gerät ins Grübeln.

„Ich als kleine Werkstatt habe nicht die Macht, dem großen hungrigen Markt etwas entgegenzusetzen, der diese Hölzer immer noch verbaut, aber ich wollte da zumindest nicht mehr mitmachen“, erzählt er.

Über Handelsbeziehungen nach China sucht Scheucher nach einer Alternative für die bedrohten Holzarten und bleibt schließlich beim Bambus hängen. Auch wenn das rasch wachsende Süßgras von vielen nicht als möglicher Holzlieferant betrachtet wird: Verdichtet man die ausgekochten Bambusfasern in einem Pressvorgang, entwickeln die entstehenden Platten eine erstaunliche Robustheit. „Das hat mich wirklich überrascht und gleichzeitig fasziniert“, sagt der Gitarren-Routinier. Also sucht er nach einem Weg, die neuen Modelle seiner „Green Planet Series“ so fertigen zu lassen, dass sie „wirklich für jeden leidenschaftlichen Musiker“ erschwinglich sind. So entscheidet sich Scheucher, seine neue Bambus-Serie nicht selbst von Hand zu bauen, sondern in Korea nach seinen Vorstellungen anfertigen zu lassen.

Via dreidimensionalem Modell an eine Manufaktur in Asien geschickt, übernehmen Hochpräzisionsmaschinen den Beschnitt der aus China gelieferten Bambusplatten, während die technischen Feinarbeiten bis zur Auslieferung nach der Verschiffung weiter in den Händen des Speyerers verbleiben.

Dass die in kraftvollem Rot-Schwarz-Ton gebeizte Bambus-Gitarre dabei zunächst wenig von ihrer Herkunft verrät, ist durchaus Teil der Idee: „Wenn Nachhaltigkeit nicht mit dem Zeigefinger daher kommt, sondern von ganz alleine passiert, ist das doch großartig“, findet Scheucher. Auch Dieter Roesberg, der als Chefredakteurs des Fachmagazins „Gitarre & Bass“ den Guitar Summit verantwortet, findet für den neuen Trend im Gespräch mit dem „MM“ nur positive Worte: „Seit dem Schutz von Hölzern wie Palisander sind einige Gitarrenbauer auf tolle neue Ideen gekommen – und wir hoffen, dass das erst der Anfang ist!“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.09.2019