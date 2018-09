Gitarrenbauer ziehen neue Saiten auf

Am Ende werden es mehr als 8000 Zuschauer an einem Wochenende sein, die Dieter Roesberg am Sonntagnachmittag ein pralles Lächeln auf die Lippen zaubern – und das hat Gründe. Denn der künstlerische Kopf des zweiten „Guitar Summit“ verdoppelt die eigenen Zahlen nach der soliden Premiere 2017 nicht nur: Die internationale Gitarrenmesse avanciert an drei Tagen in vielerlei Hinsicht zu einem

...