Gitarrist bringt die Seele zum Lächeln

Eine Besucherin kommentierte ein Konzert von Adax Dörsam so: „Meine Seele hat gelächelt.“ Der Gitarrist spielt mit großer Leichtigkeit. Stilsicher, mit Humor und Artistik führt er durch die verschiedensten musikalischen Welten.

Für das Konzert am Sonntag, 26. Januar, 19 Uhr, in der Gaststätte Maruba (Feudenheimer Straße 2), verlost der „MM“ dreimal zwei Tickets. Einfach am Dienstag zwischen 13 und 24 Uhr unter der Nummer 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichend aus dem Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Maruba“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden dann am Mittwoch zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt.

