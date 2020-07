Glanz in gebrochenem Glas

Die Götter, die auf dem Deckengemälde tafeln, Jupiter sowie der dort dargestellte Streit von Aphrodite, Athene und Hera um den Titel der Schönsten, dazu die Kronleuchter – all das spiegelt sich in ihnen, aber völlig verzerrt: Ein Meer aus scharfen Spiegelscherben liegt jetzt, eingefasst in einer Schale von 2,50 Metern Durchmesser, auf dem Boden des Rittersaals im Schloss. Zwischendurch ertönt Musik mit ungewöhnlichen Lichteffekten. Mit diesen beiden modernen Kunstinstallationen feiern die Staatlichen Schlösser und Gärten den 300. Geburtstag der Mannheimer Barockresidenz.

„Einen neuen Blick auf das Denkmal erzeugen“ – das wollen die Staatlichen Schlösser und Gärten laut Geschäftsführer Michael Hörrmann, indem sie auf moderne Kunst setzen. Um das kulturelle Erbe zu bewahren und zu vermitteln, was sein Auftrag sei, müsse man auch „neue Zielgruppen gewinnen, neue Zugänge schaffen“, so Hörrmann.

Kurfürstin wie eine Discokugel

Wenn auch das Coronavirus das Programm zum 300. Jahrestag der Grundsteinlegung im Juli 1720 „gehörig durcheinandergerüttelt“ habe, so Hörrmann, so sind doch zumindest die beiden temporären Kunstwerke rechtzeitig fertig geworden.

„Eigentlich wollten wir ein Scherbenmeer auf dem ganzen Boden des Rittersaals entstehen lassen“, so Ricarda Geib, die Kuratorin der Aktion. Die Installation „Mirage“ der Künstlerin Lila Karbowska beschränkte sich dann doch auf die große Schale aus Plexiglas, ausgelegt mit Spiegelscherben. Schließlich sei das Ziel, „minimal invasiv zu intervenieren“, so Geib – sprich: Keine Schäden in dem Barockbau und auf dem kostbaren Parkettboden zu hinterlassen. Wer sich über die Schale beugt, sieht Teile des Deckenfreskos und den Glanz der tausend blinkenden kleinen Prismen aus hochwertigem Bleikristall der Kronleuchter.

Doch für Geib und Hörrmann verkörpern die Spiegel das barocke Lebensgefühl zwischen der Sinnenlust und der Klage über Vergänglichkeit, lateinisch „Vanitas“ – ein Schlüsselbegriff für die damalige Zeit. Das gebrochene Glas, so ergänzte der Geschäftsführer, stehe aber neben den zum Barockzeitalter gehörenden Eigenschaften wie Selbstverliebtheit und Eitelkeit ebenso stellvertretend dafür, dass im Mannheimer Schloss ja kaum mehr originale Bausubstanz vorhanden sei. „Es ist alles zerstört und wieder aufgebaut worden“, so Hörrmann, aber es zeige eben die Atmosphäre der damaligen Zeit.

Die inspirierte auch Joachim Fleischer, den Geib als „absolut genialen Lichtchoreographen“ vorstellt. Er erinnert an die Ära des Kurfürsten Carl Theodor, als Mannheims im Rittersaal aufspielende Hofkapelle führend in Europa war und hier rauschende barocke Feste gefeiert wurden. In seiner Lichtchoreographie „Lüsterlichtball“ steuert der Künstler die sieben Kronleuchter und 18 Wandleuchter über ein Computerprogramm an. Mal werden sie heller, mal dunkler, mal glimmen sie nur, mal leuchten nur einzelne Lüster, dann strahlen sie alle zusammen gleißend hell – folgend jeweils zwei Sätzen der eingespielten historischen Kompositionen von Johann Stamitz’ Symphonie in G-Dur „Mannheim“ und Gottfried Fingers Sonata a 5 in B-Dur. Es sind Klänge der „Mannheimer Schule“, die da acht Minuten lang aus vier Lautsprechern zu hören sind, während man sich auf Stühlen am Rand niederlässt und das Lichtschauspiel bewundert.

„Carl Theodor hätte Ihnen dafür die Füße geküsst“, äußert sich Hörrmann begeistert über Fleischers moderne Interpretation der Festkultur am kurfürstlichen Hof. Und Parallelen zu früher gibt es durchaus: Kurfürstin Elisabeth Auguste trug, so ergänzte Konservator Ralf Wagner von den Staatlichen Schlössern und Gärten, bei solchen Festen im Haar ein glänzendes Schmuckstück in Form eines Falters, mit Diamant besetzt. „Darin hat sich das Kerzenlicht gebrochen, das hat auch ausgesehen wie eine Discokugel“, so Wagner, „nur hat man das im 18. Jahrhundert eben mit Diamanten gemacht“.

