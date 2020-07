Glaubenszeit

Was ist unser höchster persönlicher Wert? Geld, Gold, ein Haus, ein Sportwagen? Denkt man darüber in Ruhe nach, ist diese Frage nicht ganz einfach zu beantworten. Jeder sieht dies aus seiner persönlichen Sicht. Für mich ist klar, unser größter Wert ist das ganz persönliche eigene Leben, aus Sicht des Universums von kürzester Dauer und trotzdem für jeden einzigartig, wertvoll und lebenswert. Dieses höchste Gut, unser Leben, ist abhängig von unserer ganz persönlichen Zeit, die wir auf dieser Erde erleben und das Ende nicht selbst bestimmen. Der Eine wird steinalt, ein anderer stirbt viel zu früh.

Aus meiner persönlichen Sicht ist sicher, dass man immer zu früh stirbt, egal wie alt man ist. Ist dies gerecht? Diese Frage möchte ich nicht beantworten, da Gerechtigkeit immer von der eigenen Auffassung und der ureigenen Lebenserfahrung jedes einzelnen Menschen abhängt. Lebenswille, gesunde Ernährung, eine gewisse Vorsicht lassen uns länger leben; aber es gibt auch äußere Einflüsse auf die wir keinen Einfluss haben, wie Krankheit, Unfall, Krieg und Naturkatastrophen. Unsere Zeit gibt es nur einmal. Keine Sekunde, keine Minute, keine Stunde und kein Jahr, das ich verbraucht habe, kann ich mir gutschreiben lassen oder zurückholen.

Eine erschreckende Tatsache

Wie oft denken wir darüber nach, was hätte man anders machen können, oder kann man das Rad nicht ein Stückchen zurückdrehen? Was glauben Sie, wäre dann auf dieser Welt los? Daher ist es so besser, wie es ist. Neben den materiellen Dingen gibt unser Geist mit all seinen Facetten uns andere wichtige Erkenntnisse. Der christliche Glaube. Wir alle glauben, und wenn wir daran glauben, dass wir nicht glauben. Glauben gehört zum Leben, wie die Luft zum Atmen. Die Frage stellt sich, warum wenden sich Menschen von den Kirchen ab? Was sind die Ursachen? Ist die mangelnde Zeit nicht auch ein Grund dafür? Wir haben keine Zeit mehr für die wirklich wichtigen Dinge im Leben, die bei jedem Einzelnen unterschiedlich bewertet und gehandhabt werden.

Zu den wichtigsten Errungenschaften unseres Lebens gehören auf jeden Fall, vor jedem Reichtum, ein fester und tiefer Glaube. Zufriedene Menschen können nicht unglücklich sein, unabhängig davon, ob sie reich oder arm sind. Einem Schwerkranken nützt sein gesamter Reichtum nichts, er ist arm und hilflos, wenn er seine unheilbare Krankheit nicht besiegen kann. Daher ist klar, man stirbt auch nicht glücklicher mit Reichtum. Daher dürfen wir uns fragen: Für was leben wir? In was möchte ich meine begrenzte Lebenszeit investieren? Wer und was sind die Menschen und Ereignisse, die mir wirklich wichtig sind und am Herzen liegen? Wer oder was nimmt mir von meiner kostbaren und einzigartigen Zeit etwas weg?

Diese Zeit fehlt unwiderruflich für die wichtigen Dinge meines Lebens. Wer darf in Zukunft auf meine Zeit zugreifen und wer nicht? Diese Entscheidung sollte jeder von uns treffen. Für mich gehört der christliche Glaube wie mein Atem dazu. Gott und sein Sohn Jesus Christus sind meine Felsen, an denen ich mich immer festhalten kann. Eine Erfahrung, die mein Leben bereichert. Probieren Sie dies für sich aus. Jetzt in der Urlaubszeit hätten Sie die Zeit eine oder mehrere Kirchen zu besuchen und in Ruhe über den Glauben nachzudenken. Fangen wir jetzt damit an den wirklich wichtigen Aufgaben des Lebens nachzugehen und unsere Zeit so einzusetzen, dass diese sich am Ende wirklich gelohnt hat!

Evelyn Spitaler, Gemeinde-referentin, kath. Kirchen-gemeinde Schwetzingen

