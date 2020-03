Gleich Andrang zur Eröffnung

Einige Leute können es kaum erwarten. Schon im Lauf der Woche haben sie ungeduldig an die Glastür geklopft. Doch nun, da das Schlossmuseum nach einjähriger Schließung wieder öffnet, stehen sie an der Kasse Schlange. Über 250 Gäste kommen allein in den ersten beiden Stunden, bei der ersten angebotenen Führung ist die Gruppe mehr als doppelt so groß wie geplant.

Antonia Schauß war noch nie da. „Ich habe mir das schon so schrecklich oft vorgenommen, aber jetzt hatte ich endlich mal einen Anlass“, so die Frankenthalerin: „Nun bin ich gespannt auf die historischen Räume“, sagt sie. Heidi Börner dagegen war schon „ganz oft im Schloss“: „Aber heute ist der Eintritt frei, ich habe Zeit, also schaue ich jetzt mal, was es Neues gibt“, macht sie sich auf den Weg durch die Räume.

Da führen Uta Coburger, Konservatorin der Staatlichen Schlösser und Gärten für Mannheim, und ihr Mitarbeiter Jonas Hock. „Trotz Corona und schlechtem Wetter so viele Leute – das hätte ich nicht erwartet“, freut sie sich und heißt die Gäste dann im prachtvollen Treppenhaus willkommen. „Ich nehme Sie mit auf eine Zeitreise 300 Jahre zurück“, lädt sie ein und erinnert an den Baubeginn des Schlosses im Juli 1720 durch Kurfürst Carl Philipp.

Doch zu dessen Zeit hätte man nicht einfach so in der Intrada stehen dürfen. Da kamen die Gäste mit der sechsspännigen Kutsche hier an, wurden vom Kammer-Fourier am Treppenabsatz begrüßt, durch ein auf der Treppe stehendes Spalier aus Garde und Edelknaben hinaufgeführt zum Obristkämmerer, der den Gast weiter zum Kurfürsten geleitet.

Göttertafel und Gemälde

„Repräsentation ist wichtig für das Selbstverständnis im Barock“, erläutert Coburger die Deckengemälde mit Motiven aus der griechischen Mythologie sowie die feingliedrigen Stuckbilder mit Kriegstrophäen wie Trommel, Krummsäbel oder Turban. Alles dient allein der Glorifizierung des Kurfürsten.

Im Rittersaal dagegen ist an der Decke die Göttertafel zu Ehren der Hochzeit von Peleus mit Göttin Thetis zu sehen, während die Gemälde der bis Ruprecht III. von der Pfalz (regiert 1400 bis 1410) zurückgehenden Ahnengalerie die große Tradition Wittelsbacher Herrscher zeigen. Dann allerdings gibt es, so drückt es Coburger aus, „einen Zeitsprung“. Die meisten der historischen Räume sind nicht so wie in der bis 1778 währenden Ära der Kurfürsten, sondern mit Möbeln, Spiegeln, Porzellan und Gemälden aus der Epoche der Großherzöge (ab 1803) ausgestattet.

Mareike Martini hat „eigens die Mittagspause vorverlegt, um das endlich mal wieder zu sehen“. Emma und Stefan Castritius dagegen sind froh, dass sie heute einen „kinderfreien Tag haben“, wie sie sagen: „Wir wollten so eine Führung immer schon mal mitmachen“, erklärt sie: „Ich habe schon viel dazu gelesen, aber war noch nie hier.“

Dagegen war Studentin Marita Peter schon öfter hier, bei Stipendiatenfeiern oder dem Schlossfest. Doch nun ist Lisa Schroeter zu Besuch, die mit ihr einst in Frankfurt zur Schule ging und jetzt in Jena studiert – und beide nutzen gerne die Chance, die barocke Residenz gemeinsam zu erkunden. „Ich finde es toll hier, die Gemälde, die Ausstattung, die verschiedenen Farbkonzepte der Räume“, so Marita Peter.

„Ich finde es hier immer wieder klasse“, begründet Klaus Nikolaus, warum er gleich am ersten Öffnungstag nach der einjährigen Sanierung wieder gekommen ist. „Wir waren kurz vor der Schließung da und wollten sehen, was sich verändert hat“, sagen Eva und Horst Fremter. „Es ist einfach immer wieder interessant und faszinierend“, finden Helga und Manfred Gölz: „Mal sehen, was sich geändert hat“, sind sie ebenso gespannt. „Wir würden auch gerne zum Mittagessen bleiben, der Tisch ist schon gedeckt“, sagt Ruth Jung, schmunzelnd, als sie mit ihrem Mann Werner an der opulent eingedeckte Tafel mit dem Badischen Hofsilber steht. Aber darauf wird seit Jahrzehnten nicht mehr serviert . . .

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.03.2020