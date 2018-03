„Gleich raus, egal, wie kalt es ist“

Anzeige

Mit viel Liebe zubereiteten Kaffee gibt es bei Eva Czajkowski in ihrem mobilen Café: Die Espressomaschine hat sie in einen alten Citroën 2 CV eingebaut. Vor allem für den Nachmittag erwartet sie auf dem Biomarkt auf den Kapuzinerplanken viel Besuch.

Gerade schaut ihre Freundin Anne Kern vorbei und leistet ihr Gesellschaft. Seit zehn Uhr steht Eva schon hier. Sie findet es ganz schön kalt, aber freut sich über das tolle Wetter: „Wenn die Sonne scheint, ist es ja gefühlt schon wärmer.“ Doch sie hat noch ein As im Ärmel – oder besser im Hosenbein: „Ich habe beheizte Einlegesohlen in den Schuhen, die mit Akkus betrieben werden“, grinst sie und zeigt den Akku, den sie am Fußgelenk versteckt. Was außerdem warmhält, ist der Kaffee: „Mahlgrad und erforderliche Menge sind abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Da muss ich morgens immer probieren, ob alles richtig eingestellt ist und der Cappuccino schmeckt.“ Doch auch so trinkt sie gerne Kaffee: „Drei bis vier Tassen am Tag sind schon drin.“

Besonderes Glück haben heute Ronja und Laurence Venn-Frank: Sie sind frisch verheiratet und posieren für den Fotografen Fabian Mondl am Wasserturm. „Wir machen jetzt noch die Bilder und dann geht es zum Essen ins Maritim“, erzählt Ronja. Auch wenn dieser Tag für sich genommen schon genug Anlass zum Glücklichsein ist – der strahlende Sonnenschein ist das Sahnehäubchen und sorgt für perfekte Hochzeitsfotos. Das Wochenende wollen sie unter anderem für Spaziergänge in Mannheim nutzen.

Auf dem Spielplatz im Unteren Luisenpark am Theresienkrankenhaus wird Christina Ximenes-Carrillo gerade von ihrer vierjährigen Enkeltochter Emilia an der Theke des Spielhauses mit „Selbstgekochtem“ bedient. Emilia wäre um diese Zeit eigentlich noch in der Kita, aber diese Woche war sie erkältet und musste zu Hause bleiben. Auch wenn sie noch ein bisschen hustet: Heute hat sie der Sonnenschein nach draußen gelockt, natürlich mit Winterjacke und Mütze. „Am Wochenende wollen wir in den Luisenpark gehen“, sagt Emilias Oma, „wir haben eine Jahreskarte und sind dort sehr oft. Das bietet sich ja an – bei dem tollen Wetter!“

