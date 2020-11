Gleich zwei Dezernate bekommen eine neue Führung

Die Folgen der Corona-Pandemie machen auch vor dem Gemeinderat nicht halt, wenn auch zum Glück nur organisatorisch. Das Gremium muss für seine Sitzung am Dienstag umziehen, vom Ratssaal im Stadthaus in den Gustav-Mahler-Saal des Rosengartens – um laut Rathaus die Hygiene- und Abstandsregelungen „bestmöglich einzuhalten“ und eine „optimale Durchführung“ der Dezernenten-Wahlen sicherzustellen.

Die Wahl der Nachfolge von Lothar Quast (SPD) als Bürgermeister für Bauen, Planung, Verkehr und Sport und von Felicitas Kubala (Grüne) als Bürgermeisterin für Bürgerservice, Klima- und Umweltschutz sowie technische Betriebe steht ab 16 Uhr ganz oben auf der Tagesordnung. Es gilt als sicher, dass der derzeitige SPD-Fraktionschef im Gemeinderat, Ralf Eisenhauer (51, oberes Bild)), zum Nachfolger von Quast gewählt wird. Und die Grünen-Kandidatin Diana Pretzell (49, unteres Bild) – aktuell Direktorin für Biodiversitätspolitik bei der Umweltstiftung WWF Deutschland in Berlin – zur neuen Umweltdezernentin.

Denn die drei großen Fraktionen im Gemeinderat – Grüne, SPD und CDU – hatten nach der Kommunalwahl im vergangenen Jahr die jeweiligen Vorschlagsrechte für freiwerdende Bürgermeisterposten untereinander verteilt und sich Unterstützung bei der geheimen Wahl im Rat zugesichert.

Laut Gemeindeordnung sollen die Dezernentenstellen an die Parteien entsprechend ihrer Sitze im Rat vergeben werden. Bei der Wahl 2019 waren die Grünen stärkste Kraft geworden, vor SPD und CDU. Entsprechend hatten sich die drei Fraktionen darauf geeinigt, dass die Grünen das Vorschlagsrecht für das Bildungsdezernat bekamen (vergangenen Oktober neu besetzt mit Dirk Grunert) und jetzt für das Umweltdezernat. Für die Position des Baubürgermeisters erhielt die SPD das Vorschlagsrecht, genauso wie für das 2024 neu zu besetzende Dezernat für Wirtschaft, Arbeit, Soziales und Kultur, das im Moment CDU-Mann Michael Grötsch leitet. Den Christdemokraten dagegen blieb nur noch das Vorschlagsrecht für das Dezernat des Ersten Bürgermeisters Christian Specht im Jahr 2023.

Sowohl beim amtierenden Baudezernenten Quast als auch bei Umweltbürgermeisterin Kubala enden die Amtszeiten im Dezember. Während Quast nicht mehr antreten wollte und in den Ruhestand geht, hätte sich Kubala eine weitere Amtszeit vorstellen können. Die Grünen-Fraktion im Gemeinderat wollte allerdings eine Neubesetzung, eine Findungskommission der Partei entschied sich für Pretzell.

Insgesamt acht Bewerbungen

Trotz der Absprachen unter den Fraktionen mussten die Stellen regulär ausgeschrieben werden. Bewerben konnte sich jeder, der die fachlichen Voraussetzungen vorweist – genannt wurden etwa Führungskompetenz und Erfahrung in den Themengebieten. Für die Leitung des Baudezernats gingen insgesamt fünf Bewerbungen ein, fürs Umweltdezernat drei, wie es in einer Vorlage zur Sitzung heißt. Weitere Angaben machte das Rathaus aus Datenschutzgründen nicht. Die Stadträte seien aber über die „Bewerberdaten“ informiert worden.

Ob neben Eisenhauer und Pretzell am Dienstag tatsächlich noch andere Kandidaten zur Wahl stehen, war am Montag nicht zu erfahren. Bewerber könnten „bis zu Beginn der Wahlhandlungen ihre Bewerbungen zurückziehen“, so eine Rathaus-Sprecherin. Der Gemeinderat entscheide in der Sitzung, ob es eine Vorstellung der Bewerber gebe.

Formal beschließen müssen die Stadträte auch die Bezahlung der neuen Bürgermeister, deren Amtszeit am 1. Januar beginnt. Für sie ist Besoldungsgruppe B 8 des Landesbesoldungsgesetzes vorgesehen – das sind 11 443,72 Euro brutto im Monat. Bilder: T. Rittelmann/ D. Seiffert, WWF

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 03.11.2020