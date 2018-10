Gleichzeitig arbeiten und studieren

Mannheim.Die SRH Fernhochschule lädt am Dienstag, 23. Oktober um 18 Uhr zu einer Informationsveranstaltung ein. Joachim Merk, Prorektor für Studium und Lehre und Studiengangsleiter für Wirtschaftspsychologie sowie Prävention und Gesundheitspsychologie, begleitet seit Jahren die Studierenden auf ihrem Weg zu einem erfolgreichen Abschluss. An diesem Abend informiert er über das berufsbegleitende, flexible Studienmodell sowie rund um ein Fernstudium an der „Mobile University“. Die Veranstaltung findet im Studienzentrum der SRH Fernhochschule, Kaiserring 30, statt. Es ist keine Voranmeldung nötig, der Eintritt ist frei. mor

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.10.2018