Gleichzeitig viele Sprache lernen

Die Abendakademie lädt zu einem Vortrag über das mehrsprachige Lernen am Freitag, 11. Oktober, um 18.30 Uhr ein. Bei dieser Lernmethode eignet man sich mehrere Sprachen gleichzeitig an. Kursleiterin Malgorzata Müller ist Expertin auf diesem Gebiet. Der Eintritt ist kostenlos. Zusätzlich wird für Interessierte ein Schnupperkurs am Samstag, 12. Oktober, angeboten. An diesem Tag stehen Italienisch, Spanisch und Portugiesisch im Mittelpunkt. Der Schwerpunkt des Schnupperkurses soll auf dem Sprechen und weniger auf der Grammatik liegen. Vorkenntnisse sind laut Sprachenteam der Abendakademie nicht erforderlich. Weitere Informationen und Anmeldung unter 0621/107 61 50. ani/jme

