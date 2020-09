Gleisarbeiten am Aubuckel

Mannheim.Die Gleise an der Kreuzung Am Aubuckel und Wingertsbuckel in Feudenheim erneuert die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) ab diesem Montag. Für die Dauer der Bauarbeiten – geplant bis Samstag, 31. Oktober – pendeln deswegen Busse als Ersatz für die Linie 7 zwischen den Haltestellen „Universitätsklinikum“ und der Endstelle Vogelstang in beiden Fahrtrichtungen. Die Busse fahren entlang des regulären Streckenverlaufs. Während der gesamten Baumaßnahme kommt es zu Teilsperrungen einiger Fahrspuren. Vorbereitende Arbeiten laufen bereits seit Mittwoch.

