Gleisarbeiten sollen heute fertig werden

Die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) tauscht seit Beginn der Osterferien Anfang vergangener Woche die Straßenbahngleise in Höhe der Haltestelle Bibienastraße aus. Für die Baustelleneinrichtung wurde in Höhe des Klinikums die Linksabbiegespur der Käfertaler Straße in Richtung Wohlgelegen gesperrt.

Wie eine Sprecherin der RNV gestern auf Anfrage mitteilte, sollen die Gleisarbeiten im Laufe des heutigen Freitags beendet werden. Laut einer Sprecherin der Stadt Mannheim wurden die Arbeiten „bewusst in die Osterferien gelegt, um den Pendlerverkehr weniger zu tangieren“. Der Straßenbahnverkehr ist durch die Baustelle nicht beeinträchtigt. cs

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.04.2019