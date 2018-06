Gleisbaustelle an der Möhlstraße

Anzeige

Die RNV richtet ab Freitag eine Gleisbaustelle im Bereich ihres Betriebshofes Möhlstraße in der Schwetzingerstadt ein. Die Gleise sind in die Jahre gekommen, Schienen, Weichen und Gleiskreuzung müssen in der Zeit ab 21. Juni bis 16. Juli zwischen Betriebshof und Aral-Tankstelle erneuert werden. Wie die RNV gestern mitteilte, kommt es während der gesamten Dauer der Arbeiten zu Straßensperrungen und Engstellen in den Baustellenbereichen und somit auch zu Verkehrsbeeinträchtigungen für den Kraftfahrzeugverkehr. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Baustelle großräumig zu umfahren. Die Umleitungswege werden vor Ort ausgeschildert. Auch das Parken sowie das Ein- und Ausfahren zu den Grundstücken ist zum Teil nur eingeschränkt möglich. tan/red