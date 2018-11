Glocken erinnern an Gewalt

Mahnmal in der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Dachau. © de Vos

Zum Gedenken an die Reichspogromnacht von 1938 läuten am kommenden Freitag, 9. November, in vielen Mannheimer Kirchen die Glocken. Um 17 Uhr sollen sie in vielen evangelischen und katholischen Gotteshäusern erklingen und an die Angriffe auf Juden in jener Nacht erinnern, die sich zum 80. Mal jährt. Die Kirchen wollen nach eigenen Angaben ein öffentliches Zeichen dafür setzen, dass dieses Geschehen nicht in Vergessenheit gerät.

Das Läuten der Glocken werde vielfach durch Gebet und Meditation in den Kirchen begleitet und rufe dazu auf, „sich an die brutale Verfolgung und Ermordung der jüdischen Bevölkerung zu erinnern“, die es in der Pogromnacht zum ersten Mal flächendeckend gegeben habe, schreiben die Dekanate in einer gemeinsamen Mitteilung. Von den nationalsozialistischen Machthabern veranlasst, wurden im ganzen Land mehr als 1500 Synagogen niedergebrannt, Fensterscheiben zerschlagen, jüdische Geschäfte und Wohnungen zerstört. Es folgten Raub, Plünderung, Totschlag und Mord.

„Folgen hörbar machen“

Mit dem Läuten wollen die christlichen Kirchen das Gedenken an die Reichspogromnacht und ihre menschenverachtenden und grausamen Folgen hörbar machen, wie es in der Ankündigung weiter heißt. Damit stellten sie sich symbolisch an die Seite der jüdischen Gemeinde, die an diesem Abend, wie jeden Freitag, den Sabbat feiern.

Die erste zentral gesteuerte Terroraktionen gegen die jüdische Bevölkerung gab es mit der Machtübernahme Adolf Hitlers bereits Jahre vor der Pogromnacht: Am 22. März 1933 wurde in Dachau auf dem Gelände einer ehemaligen Munitionsfabrik ein Konzentrationslager für politische Gefangene errichtet. Dachau wurde zum Modell für alle späteren Lager, in denen viele Millionen Menschen gequält und ermordet wurden. ys

