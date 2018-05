Glückliche Gewinnerin

Anzeige

„Ich bin sehr überrascht, ich hätte nie gedacht, dass ich gewinne“, freut sich Sandra Becker. Sie hat einen 250 Euro Gutschein gewonnen, den sie im Ticketshop der Kundenforen des Mannheimer Morgen einlösen kann.

Beim Adler Play-off Heimspiel am 20. März in der SAP Arena hatten die Besucher die Möglichkeit, an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Aus rund 200 Teilnehmern wurde Becker dann ausgelost. „Ich habe schon öfter bei Gewinnspielen mitgemacht und auch ab und zu bei denen vom Mannheimer Morgen“, erzählt die 29-Jährige aus Neckarau. Sie habe bislang bei Kreuzworträtseln etwas gewonnen, aber nicht beim Mannheimer Morgen. Zu dem Gewinn gehört auch ein Probeabo. „Als ich die Verlosung gesehen habe, dachte ich mir, da gibt es ein Probeabo, das ist praktisch, weil ich jeden Tag mit dem Zug zur Arbeit fahre.“ Dass sie auch den Gutschein gewinnen würde, damit rechnete sie nicht.

Welche Tickets sie sich von dem Gutschein holt, weiß die 29-Jährige noch nicht. „Ich gehe direkt heute in den Laden und schaue mal. Die Adler spielen jetzt ja im Moment nicht in Mannheim. Vielleicht gehe ich zu einem Konzert, ins Schatzkistl oder ins Kapitol,“ überlegt die Mannheimerin. In dem Geschäft gibt es Angebote wie die Morgencard, Bücher und Veranstaltungstickets. Insbesondere Eintrittskarten zu Kulturveranstaltungen können die Kunden dort kaufen.