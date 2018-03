Glücksburger Weg gilt als Stadtbahn-Sackgasse

Die Entscheidung rückt immer näher, in einigen Wochen muss der Gemeinderat sein Votum über den Bau der Stadtbahn-Nord abgeben, damit es noch Bundeszuschüsse gibt. Im Vorfeld schlagen die Wellen zwischen Gegnern und Befürwortern des 76-Millionen-Euro-Projekts, das bis 2015 gebaut werden soll, weiterhin hoch. Am Samstag organisieren Bürgerinitiativen in der Gartenstadt eine Demo gegen die

...

Sie sehen 18% der insgesamt 2264 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.06.2010