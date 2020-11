Glücksgefühl in der Wanne

Erst die wunderschöne Erinnerung: Ich war ein sehr kleines Mädchen, so 3 bis 4 Jahre alt, und das Allergrößte war, wenn meine Mutter zweimal in der Woche mit mir in eines der Wannenbäder ging. Die Wanne war nach meinem damaligen kindlichen Dafürhalten riesengroß, der Einstieg auch nicht so leicht, aber dann folgte im gemeinsamen Bad mit meiner Mutter ein kaum zu schilderndes Glücksgefühl. Heute würden uns die kleinen Räume wie Zellen eines Gefängnisses anmuten, und das Gefühl, in einer Riesenwanne nahezu zu versinken, würde ganz sicher keine kindlichen Glücksgefühle mehr auslösen. Aber das alles vermittelte Geborgenheit und Abenteuer anno 1948.

Die weniger schöne Erinnerung ist selbstkritisch hinterfragt und gar nicht so nobel. Ich sollte, es war ca. 1951, das Schwimmen erlernen, weil ich große Angst vor dem fließenden Wasser hatte, nachdem ich neugierig der Bergung eines Ertrunkenen aus dem Neckar zugeschaut hatte.

Stummer Protest

Also bekam ich Schwimmunterricht im Herschelbad. Eine Blechbüchse um den Bauch, eine Blechbüchse in beiden Händen sollte alle Angst nehmen und die Fähigkeit, sich schwimmend fortzubewegen, beflügeln. Es waren viele, teure Schwimmstunden und wenig Erfolg. Eigentlich gar keiner. Es wollte und wollte nicht gehen, und mein Vertrauen in die beiden Blechbüchsen sank immer tiefer – und damit auch ich. Nach zehn oder zwölf Stunden hatte meine Familie dann ein Einsehen, dass aus diesem Kind nie eine Wasserratte werden würde. Meinen stummen Protest hat niemand gehört – er geschah unter Wasser –, heimlich, aber sehr „befreiend“.

Uta von Sohl, Nienburg/Weser

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.11.2020