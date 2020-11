Glücksspiel im Keller einer Kneipe in den Quadraten

Mannheim.In einem Keller einer Bar in den H-Quadraten haben Polizisten am frühen Samstagmorgen Betrieb festgestellt. Laut Pressemeldung hielten sich im Untergeschoss der geschlossenen Kneipe gegen 1:30 Uhr drei Männer auf, die beim Anblick der Beamten zu flüchten versuchten. Mehrere Glücksspielautomaten, offene Getränke und einen weiteren Mann, vermutlich den Kellner, entdeckten die Polizisten in diesem und einem angrenzenden Raum.

Die Automaten und das Bargeld wurden sichergestellt. Wegen des Verdachts des verbotenen Glücksspiels und des Verdachts, gegen die Corona-Beschränkungen verstoßen zu haben, wird gegen den Betreiber und seine Gäste ermittelt. Gegen einen der Anwesenden wird zudem wegen Drogenverstoßes ermittelt. Er hatte eine geringe Menge Kokain dabei.

Die Polizei war insgesamt mit acht Beamten und einem Rauschgiftsuchhund im Einsatz.

