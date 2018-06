Glückstein-Quartier: Wege für Verkehrsteilnehmer ändern sich

Anzeige

Mannheim.Durch die Baumaßnahmen des Glückstein-Quartiers werden sich die Wege für Verkehrsteilnehmer ab Ende Juni/Anfang Juli ändern. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. Wegen Kanalarbeiten in Richtung Victoriaturm, werden direkte Verbindungen vom Lindenhof zum Victoriaturm und zurück nicht mehr gegeben sein. Fußgänger können den Victoriaturm und den Hauptbahnhof über die Straße Lindenhofplatz erreichen. Dort werden sie dann über den Parkplatz geführt und können so die Stadtbahngleise passieren. Mit dem Wegfall einer Gehwegseite in der Meerfeldstraße wird zudem die nördliche Fußgängerquerung der Stadtbahnhaltestelle Lindenhofplatz aufgehoben.

Radfahrer und Autofahrer werden von der Meerfeldstraße kommend ebenfalls um den Parkplatz Lindenhofplatz umgeleitet. Die gewohnten Verbindungen zwischen Tunnelstraße und Rennershofstraße sowie der Straße Am Victoriaturm bestehen nicht mehr. Von der Tunnelstraße aus kommend werden die Verkehrsteilnehmer über die B 36 („Südtangente“) umgeleitet und können von dort über die verlängerte Gontardstraße und den Gontardknoten den Lindenhof erreichen. Die Umleitungen sind entsprechend ausgeschildert.

Voraussichtlich Ende 2018 soll zunächst die nördliche Fahrbahn der Glücksteinallee beendet werden, der Bau des südlichen Fahrstreifens soll Ende 2019 abgeschlossen sein. Mit einer direkten Verbindung zwischen Victoriaturm und Lindenhof beziehungsweise Rennershofstraße und Tunnelstraße wird frühestens im Mai/Juni 2019 gerechnet. (mica)