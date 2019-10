Glücksteinquartier: Neues Gebäude feiert Richtfest

Mannheim.Langsam nimmt die noch zerklüftete Baustelle mit dem historischen Lokschuppen und dem Werkstattgebäude aus dem Jahre 1872 Gestalt an. In der Mitte der zwei Gebäude erhebt sich die etwas jüngere Schienenfahrzeughalle, die soeben von der Firma Holzbau Damm aus Heidelberg ein Dach aufgesetzt bekam. Bis zum Frühjahr soll in der rund 100 Quadratmeter umfassenden kleinen Halle voraussichtlich eine

...