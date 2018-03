Glücksteinquartier soll in drei Jahren fast fertig sein

Blick aus dem 27. Stockwerk des Viktoria-Hochhauses auf das Glücksteinquartier: Vorn entsteht das Büro- und Hotelgebäude der Gerch-Gruppe, dahinter das Parkhaus (bereits fortgeschritten), dahinter wiederum kommt das Technische Rathaus. © Tröster

Rund 75 Millionen Euro investiert die Stadt, insgesamt fließen bis zu 400 Millionen Euro in das Glücksteinquartier. Über 20 Jahre, nachdem die ersten Ideen vorgestellt wurden, nimmt das Gebiet direkt hinter dem Hauptbahnhof Gestalt an. „Natürlich hat das etwas gedauert, aber die Flächen kommen jetzt an den Markt, wenn sie auch nachgefragt werden“, das sagte Baubürgermeister Lothar Quast

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3441 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.03.2018