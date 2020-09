Go Asia zieht nach L 15

Die Supermarktkette Go Asia, die auf Lebensmittel aus Asien spezialisiert ist, hat in der Innenstadt ein neues Domizil gefunden. Am Mittwoch, 16. September, eröffnet die Filiale in L 15, 10-11, nahe des Hauptbahnhofs. Der Umzug war notwendig geworden, weil der bisherige Standort in N 7 zur Fläche des Kaufhofs gehört, der Mitte Oktober schließt. Dort bietet Go Asia bis Samstag einen Schlussverkauf.

Go Asia folgt in L 15 – wie einst im Kaufhof – auf einen Cap-Supermarkt, der kürzlich geschlossen wurde. Zwischenzeitlich war in Handelskreisen spekuliert worden, dass Go Asia die frei werdende Fläche im Untergeschoss des Kaufhofs am Paradeplatz übernimmt. Dort schließt die Lebensmittel- und Feinkostabteilung ebenfalls Mitte Oktober.

Der erste Go-Asia-Markt wurde 2009 in Berlin-Charlottenburg eröffnet. Dort befindet sich auch der Hauptsitz der Gesellschaft. Sie hat nach eigenen Angaben 20 Filialen in Deutschland, in denen mehr als 450 Mitarbeiter beschäftigt sind. cs

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.09.2020