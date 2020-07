Gökay Akbulut im Gespräch: „Keine Einzelfälle, sondern Strukturen“

Die Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut (Die Linke) spricht im Interview über ihren Umgang mit dem Drohschreiben, das sie Dienstagnacht erhielt. Unterzeichnet war es vom NSU 2.0, dem „Nationalsozialistischen Untergrund“.

Frau Akbulut, die Drohung ist noch nicht lange her, wie fühlen Sie sich aktuell?

Gökay Akbulut: Ich habe sie Dienstagnacht erhalten und mich dann diesen ganzen Tag damit beschäftigt. Am Dienstag gab es gleich viele Presseanfragen, Gespräche mit Parteien und Kollegen und Mitarbeitern und dem BKA. Es war ein intensiver Tag. Mit der fortschreitenden Zeit wurde es dann etwas ruhiger und entspannter.

Wann und warum haben Sie entschieden, die Drohung öffentlich zu machen – und mit wem spricht man über so etwas zuerst?

Akbulut: Erstmal morgens mit der Familie natürlich, weil die ja auch betroffen ist. Dann mit den Mitarbeitern, wie man damit umgeht. Dann mit Parteikollegen. Ich habe bis mittags verschiedene Gespräche geführt und für mich dann beschlossen, es öffentlich zu machen. Es betrifft sehr viele Politiker und Akteure, die aktuell in der gleichen Situation sind und die das nicht öffentlich machen wollen. Das kann ich nachvollziehen. Da hat sicher jeder eigene Gründe dafür. Ich wollte es öffentlich machen und offensiv damit umgehen.

Auffällig ist, dass viele Frauen betroffen sind – was fühlen Sie dabei?

Akbulut: Das regt mich sehr auf. Weil es wirklich tolle Frauen sind aus allen Parteien. Auch Kabarettistinnen, Anwältinnen – wirklich tolle, emanzipierte Frauen, die in unterschiedlichen Strukturen und Bereichen unterwegs sind – und antirassistische Arbeit leisten. In den Medien wird viel über Rechtsextremismus geredet. Dabei wird oft verschwiegen, dass Rechtsextremismus eben auch frauenfeindlich und antifeministisch ist. Und dass nun ausgerechnet diese Frauen, die eine klasse Arbeit machen, zur Zielscheibe werden und bedroht werden – das frustriert mich sehr.

Was sagt es über unsere Gesellschaft im jetzigen Zustand aus, wenn solche Drohschreiben versendet werden?

Akbulut: Es ist sehr bedenklich. Wir schreiben das Jahr 2020. Wir sind ein Einwanderungsland, haben Einwanderung in unterschiedlichen Formen in unserer Gesellschaft. Menschen sind aus ganz unterschiedlichen Gründen hier zu Hause. Sie arbeiten, sind in der Politik, in der Wirtschaft verankert. Es kann nicht sein, dass Migranten immer noch als Gefahr wahrgenommen werden und Diskriminierung und Rassismus weiterhin stattfinden. Das ganze letzte Jahr war es schon schlimm. Mit Halle, mit Hanau und dem Mord an Walter Lübcke. Diese gesamte Entwicklung ist sehr, sehr bedenklich. Da müssen wir überparteilich, mit Gewerkschaften, mit Sozialverbänden, mit gesellschaftlichen Akteuren zusammenarbeiten und dagegenhalten.

Die bedrohte Kabarettistin Idil Baydar gab in einem Interview an, dass sie aus der Presse, aber nicht von der Polizei erfahren habe, dass ihre Daten von einem Polizeicomputer in Wiesbaden abgerufen wurden. Wie schätzen Sie das ein?

Akbulut: Auch das ist bedenklich. Viele haben ja Standardmails erhalten, einige mit individuellen Daten, die nicht öffentlich zugänglich sind, sondern eben aus Polizeirechnern aus Hessen stammen. Das Ganze läuft ja jetzt seit zwei Jahren innerhalb der hessischen Sicherheitsbehörden. Die Drohungen an die Anwältin, an die Kabarettistin und auch an Janine Wissler. Es kann nicht sein, dass hier die Ermittlungen stocken und nicht weiterkommen. Das verunsichert einen ja noch mehr. Also diese Debatten von rassistischen Strukturen und Netzwerken innerhalb von Polizei- und Sicherheitsbehörden, die sind natürlich erschreckend. Es geht hier nicht darum, die Polizei irgendwie unter Generalverdacht zu stellen. Es geht darum, dass das keine Einzelfälle sind, sondern, dass da Strukturen dahinterstecken. Das muss aufgeklärt werden.

Was fordern Sie genau?

Akbulut: Der Generalbundesanwalt soll die Ermittlungen aufnehmen. Das, was bisher auf Landesebene gelaufen ist mit der Reihe NSU 2.0, mit den LKAs Hessen und Berlin und dem BKA – das funktioniert nicht. Informationsaustausch und Zusammenarbeit sind problematisch. Ermittlungsstrategien gehen nicht auf: Es kommt jetzt eine Drohwelle nach der anderen. Deswegen fordern wir, dass auf Bundesebene ermittelt wird. Es muss zudem eine technische Ermittlung stattfinden, wie man an die IP-Adressen und -Absender kommt. Zudem müssen Zusammenhänge anderer rechtsextremer Netzwerke und Anschlagserien ermittelt werden. Wir denken, dass das Ganze eine bundesweite Struktur hat.

Der Verfassungsschutz beobachtet linksextremistische Gruppierungen, die Ihrer Partei nahestehen, zudem beobachtet er Rechtsextremisten, die Sie nun bedroht haben. Ändert das etwas an Ihrer Forderung, den Verfassungsschutz abzuschaffen?

Akbulut: Als Linke fordern wir weiterhin die Abschaffung des Verfassungsschutzes. Das Problem ist, der Verfassungsschutz ist auf dem rechten Auge blind. Das hat man zum Beispiel in der NSU-Terrorserie gesehen. Vor allem herrscht keine Transparenz in Bezug auf die Aktivitäten des Verfassungsschutzes, wenn es um die Einsetzung von V-Männern, Beobachtung und so weiter geht.

Sie berichten, Sie wurden im Netz auch von türkischen Nationa-listen und Rassisten bedroht. Was waren das für Drohungen?

Akbulut: Ich habe ein Bild mit einem Gewehr und Kugeln bekommen, darunter stand auf Türkisch „Der Tod wird dich finden“.

Werden Sie noch vom Verfassungsschutz beobachtet, weil Sie Kontakte zu Vereinen pflegen, denen vorgeworfen wird, der PKK nahezustehen?

Akbulut: Wahrscheinlich nicht. Die Verfahren laufen noch.

Wie sieht Ihr Alltag jetzt nach der NSU 2.0-Drohung aus?

Akbulut: Ich versuche, darauf zu achten, nicht alleine unterwegs zu sein. Zumindest jetzt eine Phase lang, je nachdem, wie sich das entwickelt. Ich habe jetzt Sommerpause und in Mannheim jede Menge Termine und Veranstaltungen. Ich mache einfach meine Arbeit weiter. Ich habe sehr viel Unterstützungs- und Solidaritätsnachrichten von Freunden, Organisationen und Menschen aus Mannheim bekommen. Das stärkt einen natürlich auch.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.07.2020