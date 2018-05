Goethe neu entdeckt

Anzeige

„Was sie geleistet und getan, beschäftige die Hinterbliebenen!“ Diese Mahnung des Sturm-und Drang-Dichters setzte die Präsentation des Buches „Johann Wolfgang von Goethe in Mannheim“ wunderbar um. Fast konnte man glauben, der Herr Geheimrat – im Marchivumsaal als eindrucksvolle Pappfigur präsent – lächle den Menschen jener Stadt zu, die er acht Mal besucht hat.

Eigentlich hatte Stadthistoriker Hanspeter Rings seine Recherchen über Goethe-Stationen in der Quadratestadt (wir berichteten im Kulturteil) näher bringen wollen. Aufgrund einer Erkrankung hielt sein Vortrag Marchivum-Hausherr und Stadtarchivdirektor Ulrich Nieß. Außerdem schlüpfte Helen Heberer, SPD-Stadträtin mit Ausbildung als Sprecherzieherin, in die Rolle der Mannheimer Putzmacherin Margarethe Niesner, die heimlich Gedichte schrieb. Ihre gereimten Ergüsse schickte sie an den von ihr verehrten Poeten, auf dass dieser sie einer hohen Dame als Gesellschafterin empfehlen möge. Heberer und Nieß lasen nicht einfach als Collage verwobene Texte, sie entführten launig wie lehrreich in jene Zeit, als hier die Kultur üppig blühte.

Kritik am Islam

Bei dem gut besuchten Abend, zu dem die Goethe-Gesellschaft Mannheim Rhein-Neckar eingeladen hatte, ging es um die Frage: Warum sollte man sich überhaupt noch mit dem Dichterfürsten beschäftigen? Jens Bortloff , Vorsitzender der Goethe-Gesellschaft und kaufmännischer Technoseum-Leiter, führte mehrere Gründe an – beispielsweise seine Äußerungen zur Völkerverständigung wie zur Menschlichkeit und „seine unvoreingenommene, ehrlich interessierte, aber auch kritische Befassung mit dem Islam“.