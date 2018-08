Götz Alsmann & Band beim Seebühnenzauber im Luisenpark

Anzeige

Die Götz Alsmann Band begab sich auf jazzmusikalische Mission zu den entscheidenden Orten für die Geschichte der Unterhaltungsmusik. Die Musiker reisten nach Paris, an den Broadway und ins Mutterland der Tarantella, der Canzone, des mediterranen Schlagers, kurz: nach Italien! Jetzt kommt Götz Alsmann mit seiner Truppe und italienischen Evergreens von Fred Buscaglione bis Adriano Celentano, von Renato Carosone bis Marino Marini und von Domenico Modugno bis Umberto Bindi am Freitag, 17. August, um 20 Uhr, auf seiner Tournee zum Seebühnenzauber in den Luisenpark. Für das Konzert verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Seebühnenzauber“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. Wer kein Glück gehabt hat: Eintrittskarten zwischen 39,50 und 49,50 Euro gibt es unter der Ticket-Hotline (06 21) 41 00 50, am Luisenpark Ticketservice, Gartenschauweg 12, im Internet bei eventim.de, in den Kundenforen des Mannheimer Morgen (06 21) 10 10 11 sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. tan (Bild: Fabio Lovino, Blue Note GErmany)