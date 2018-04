Götz Alsmann spielt jazzige Italo-Schlager

Anzeige

Am Samstag, 28. Juli, 20 Uhr, werden Nik Kershaw und Band mit Robin Beck zu hören sein. Die Stars der 80er-Jahre haben sich mit Titeln wie „Wouldn’t It Be Good“, „I Won’t Let The Sun Go Down“ (Nik Kershaw) und „First Time“ (Robin Beck) fast unsterblich gemacht. Die Seebühne ist eine von fünf Bühnen in Deutschland, auf denen Kershaw in diesem Sommer auftreten wird.

Tanz und Gesang aus Qingdao

Als „eine der außergewöhnlichsten Stimmen, die es aktuell auf dem Musikmarkt gibt“ kündigte Baltruschat den israelischen Musiker Asaf Avidan an. Sein Song „Reckoning/One Day“ wurde in der Remix-Version des Berliner DJs Wankelmut seit 2012 auf Youtube über 198 Millionen Mal aufgerufen. Auf seiner Live-Tour 2018 ist Asaf Avidan solo unterwegs und macht am Freitag, 3. August, um 20 Uhr Station in Mannheim.

Ein Auftritt, der Parkdirektor Joachim Költzsch sehr am Herzen liegt, ist der des chinesischen Kindertanz- und Gesangsensembles „Das kleine weiße Segel“ aus der Mannheimer Partnerstadt Qingdao, das am Samstag, 4. August, 15 Uhr, zum dritten Mal in Mannheim gastiert. Um 14 Uhr findet eine Malaktion mit Kindern aus Mannheim und der Region statt, die von einer Kunstschülerklasse begleitet wird.

Nach Paris und New York vollendete Götz Alsmann seine Reise-Trilogie 2017 mit dem Album „Götz Alsmann und Band in Rom“. Auf der Platte, die er in Ennio Morricones Tonstudio Forum Music Village aufnahm, widmet er sich klassischen italienischen Schlagern und verpasste ihnen eine individuelle, jazzige Note. Am Freitag, 17. August, 20 Uhr, wird Alsmann auf der Seebühne auftreten.

Am Samstag, 25. August, 20 Uhr, beschließt „The Sound Of Classic Motown“ den Seebühnenzauber. Präsentiert wird das Soul-Konzert vom Schauspieler, Sänger und ehemaligen AFN-Sprecher Ron Williams. Die Show der zehn Musikerinnen und Musiker, laut Williams „einmalig in Europa“, holt die Geschichte des Motown-Labels mit den Hits großer Stars wie Jackson 5, Diana Ross oder The Temptations auf die Seebühne.

www.seebühnenzauber.de

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.04.2018