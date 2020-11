Gold-Status für das Klinikum

Zum dritten Mal in Folge ist das Universitätsklinikum Mannheim in diesem Jahr von der „Aktion Saubere Hände“ ausgezeichnet worden. Nach dem Bronze- und Silber-Status in den vergangenen Jahren hat es nun als einziges Krankenhaus in Mannheim die höchste Auszeichnung in Gold erhalten. „Dank dem Einsatz unserer Mitarbeiter und dem konsequenten Umsetzen der Handhygiene in der Patientenversorgung haben wir das höchste Zertifikat der Aktion erhalten“, so Ärztin Anna Trimborn, von der Stabsstelle Krankenhaushygiene. „Saubere Hände“ ist eine nationale Kampagne, um die hygienische Händedesinfektion in deutschen Gesundheitseinrichtungen zu fördern.

