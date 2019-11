Goldmedaille bei Benefiz-Gala im Mannheimer Palazzo gestohlen

Eigentlich wollte er an diesem Abend nur etwas Gutes tun, stattdessen wurde ihm die Erinnerung an seinen größten Erfolg gestohlen: Die beiden Goldmedaillen des Fliesenleger-Weltmeisters Janis Gentner aus Aalen (21) wurden während der Benefiz-Gala der Mannheimer Runde im Palazzo am Montag aus dem Auto entwendet. Seit diesem Sommer kann sich Gentner Weltmeister nennen. Er hatte sich gegen starke internationale Konkurrenz bei den „Worldskills“, den sogenannten Berufsweltmeisterschaften, durchgesetzt und als Fliesenleger die „Best-of-Nation“- und Goldmedaille gewonnen.

Spenden aufgestockt

Materiell hätten die Medaillen keinen hohen Wert, sagt Gentner auf „MM“-Anfrage. Er schätzt den Betrag auf weniger als 50 Euro. Jedoch sei „der ideelle und emotionale Wert unbezahlbar“. Deshalb appelliert er an den Dieb: Er wolle niemanden zur Rechenschaft ziehen, sondern nur seine Medaillen zurückbekommen. Der Weltmeister: „Die zwei Medaillen haben nur für mich einen besonderen Wert, ein anderer kann damit nichts anfangen. Ich hoffe darauf, dass die Medaillen in naher Zukunft zurückgegeben werden.“ Man könne sie anonym an das „Worldskills“-Büro in Stuttgart senden. Zu erkennen sei die Medaille an ihrer Prägung: Auf der Vorderseite steht auf goldenem Untergrund der Schriftzug „Worldskills“ (Bild oben), auf der Rückseite erstreckt sich die Skyline von Kazan. Hinweise können bei jeder Polizeistelle abgegeben werden.

Unterdessen ging der Spendenregen am Morgen nach der Benefiz-Gala weiter. Zwar standen auf dem großen Spendenscheck noch 450 000 Euro – am Ende durfte sich Erich Rathgeber, Geschäftsführer der Mannheimer Runde, über eine halbe Million freuen. Ein anonymer Spender hatte die bis dahin zugesagten Summen aufgerundet. Insgesamt steht der Spendenzähler der Mannheimer Runde damit bei rund 1,39 Millionen Euro. soph/lbr/mer

