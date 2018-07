„Goldvogel“-Konzert in Gehrings Kommode: Romantik trifft auf Rhythmus

Anzeige

Bei der Band Goldvogel trifft Romantik auf Rhythmus. Die Neckarauer Singer und Songwriter erzählen in ihren Liedern manch geheimnisvolle Geschichte. Akustische Gitarren, Kontrabass, Melodika, Akkordeon, Flöten, Glockenspiel und allerlei Percussion treffen auf mehrstimmigen Gesang. Die sechs Musiker wechseln nicht nur ab und zu ihre Instrumente, sondern auch den Leadgesang. Goldvogel hauchen der Lyrik von Goethe, Hesse oder Rilke „Leben“ ein. Bei schönem Wetter spielt die Band im lauschigen Biergarten. Für das Konzert am Samtstag, 21. Juli, um 20 Uhr in Gehrings Kommode, Schulstraße 82, verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Kommode“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden am Montag zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. has