Gondolettas repariert

Bei den Gondolettas gab es eine elektronische Störung.

Gute Nachricht für alle Luisenpark-Besucher, die gern Gondoletta fahren. Ab diesem Freitag ist die Anlage mit den Booten am Kutzerweiher wieder in Betrieb. Die Reparaturarbeiten könnten zügiger als gedacht abgeschlossen werden, teilte die Stadtpark GmbH am Donnerstag mit. Der Gondoletta-Betrieb war am Vortag eingestellt worden (wir berichteten). Als Ursache hatte man zunächst eine defekte Ölpumpe vermutet. Die Bestellung eines Ersatzgeräts hätte einige Tage gedauert, die Anlage somit länger geschlossen bleiben müssen. Doch bei näheren Untersuchungen stellte sich dann heraus, dass nur eine Störung in der Elektronik vorlag. Die sollte bis zur Parköffnung am Freitag um 9 Uhr behoben sein. sma

