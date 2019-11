Gospelchor singt in der Christuskirche

Sie singen von Hoffnung, Toleranz und Freude durch Gott – die Black Harmony Gospel Singers. Musikalisch verbinden sich die Elemente von Jazz und Soul mit westindischer und afrikanischer Musik. Im Rahmen der Konzertreihe „Jazz im Quadrat“ kommen die Gospelsänger nach Mannheim. Für das Konzert am zweiten Advent, Sonntag, 8. Dezember, um 18 Uhr in der Christuskirche, verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Freitag zwischen 13 und 24 Uhr unter der Telefonnummer 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Gospel“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner der Verlosung werden am Montagnachmittag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. red/lia

