Gott ist Major Tom

Es ist jetzt 50 Jahre her, dass Menschen das erste Mal auf dem Mond gelandet sind.

Wer damals zugeschaut hat, kann sich noch daran erinnern. Wo er war. Mit wem. Die Mondlandung hat sich in das Gedächtnis eingegraben wie der Tag, als die Mauer fiel und der 11. September.

Die Menschen damals fühlten sich einer Menschheit zugehörig, die einen großen Schritt tut, einen Riesensprung. Die Astronauten aber haben noch eine andere Zugehörigkeit erlebt. Sie haben etwas Überraschendes entdeckt. Der Besatzung des Mondfluges ging es da wie der Besatzung von Apollo 8, wenige Monate zuvor. Sie flogen ins All, um Mond und Planeten zu suchen. Aber sie fanden die Erde. Sie sahen die Erde aufgehen, eine kleine blaue Kugel im All. Von weit oben gut zu erkennen: Wasser und Land, Wolken, Nacht und Tag und keine Grenze nirgendwo. Winzig und ausgeliefert wirkt die Erde, wenn man sie vom All aus betrachtet, ein Lebensschiff in einem Meer von Dunkel und Stille.

Zum Mond schießen sollte man vielleicht Mächtige und Entscheider, Gleichgültige und Zyniker. Vielleicht würde das etwas nutzen. Um die Erde zu finden, die jetzt kippt. Von dort oben kann man erkennen, wie die Permafrostböden zu tauen beginnen und immer kleiner werden.

Vielleicht würde es etwas nutzen, wenn wir alle so auf die Erde schauen. Es ist ganz leicht, die Augen zu schließen und sich die Erde vom Mond aus zu betrachten.

In das Blau der Erde verliebt

„Planet Earth is blue and there is nothing I can do“, sang David Bowie im Sommer 1969. Das wäre die passende Musik dazu. Die Erde ist blau, und ich kann nichts tun. So besingt er die Lebensfarbe des Erdplaneten. Blue bedeutet aber auch: Traurig, verlassen, bedrückt.

Gott muss ein Astronaut sein, ein Weltraumfahrer auf Patrouille, ein Major Tom. Einer, der sich auf der Fahrt durch das All in das Blau der Erde verliebt hat. Einer, dem die Verletzlichkeit der Welt und ihrer Menschen, Tiere und Pflanzen das Herz umstülpt. Einer, der beschlossen hat, auf der Erde zu landen. Gott sucht die Erde und er sucht Menschen, die sich anrühren lassen von der unendlichen Schönheit und von der Verletzlichkeit der kleinen blauen Kugel im All.

50 Jahre ist es her, dass Menschen den Mond gefunden haben. 50 Jahre später ist nichts so nötig, wie die Erde zu finden und große Schritte auf ihr zu gehen.

Monika Lehmann-Etzelmüller, Pfarrerin in der Gemeinde an der Peterskirche in Weinheim und Dekanin des Kirchenbezirks Ladenburg-Weinheim

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.07.2019