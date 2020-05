Gottes Geist schenkt Kraft

Wir feiern am Samstag ein eigenartiges Fest: Pfingsten. Da weiß man nicht so richtig, worum es geht. Anders als bei den anderen kirchlichen Festen sieht man ja auch nichts. Keine Krippe, kein Kreuz. Keinen Tannenbaum und keine Eier. Nein, Pfingsten gibt es nicht wirklich etwas zu sehen. Aber umso mehr zu hören und zu spüren. Nämlich den Heiligen Geist.

Die Pfingstgeschichte berichtet davon, dass die Freunde von Jesus sich nach seinem Tod aus Angst vor Verfolgung und aus Unsicherheit einschließen. Sie bleiben dort unter sich, ein beklommenes Häuflein. Dieses Lebensgefühl können wir jetzt vielleicht besser verstehen als noch vor ein paar Wochen. Auch wir haben Angst. Nicht vor Verfolgung, aber vor einer sich rasant ausbreitenden Virus-Infektion. Auch wir haben uns in der zurückliegenden Zeit in unsere Häuser und Wohnungen zurückziehen müssen. Die Angst vor Ansteckung und der mangelnde Kontakt zu anderen Menschen setzt vielen von uns zu.

Zwei Wunder geschehen

Damals geschieht etwas Überraschendes. Jesus’ Freunde werden überwältigt von Freude und Mut. Sie sind kein verstecktes, ängstlich schweigendes Häuflein mehr. Sie müssen einfach das Haus verlassen und anderen von Gottes Liebe erzählen. Sie erleben sich als starke und begeisternde Gemeinschaft. Denn ein zweites Wunder geschieht: Sie sprechen direkt zu den Herzen der Menschen, die sich an dem Tag in Jerusalem zu einem großen Fest versammelt haben. Menschen aus aller Welt verstehen sie in ihrer jeweiligen Sprache. Sie verstehen einander und sie werden aufgerichtet und getröstet.

Für mich hält diese Geschichte die Sehnsucht wach. Sie hält das Herz offen für das Wirken Gottes auch hier und heute. Gottes Geist schafft Gemeinschaft. Er setzt in Bewegung und er schenkt Trost. Er zeigt sich heute in der Kreativität, mit der viele Menschen in der Corona-Krise nach Wegen suchen, um in Kontakt zu bleiben mit denen, die sie brauchen. Private Nachbarschaftshilfen haben sich gegründet, Musiker spielen vor Seniorenheimen, Kirchen werden zu Trostorten, Menschen rufen einander wieder an.

Gottes Geist ist unsichtbar. Aber wir spüren ihn: Wenn wir Verständigung in aller Verschiedenheit erleben. Wenn wir uns füreinander öffnen anstatt uns voneinander abzuspalten. Gottes Geist wirkt, wo alte Konflikte begraben werden und Neues entsteht. Er ist uns nahe, wenn uns plötzlich Lieder oder ein Gebet berühren. Er kommt zu uns im aufmunternden Wort oder im Lächeln, das wir uns derzeit schenken. Und in der Kraft, die er uns jeden Tag schenkt.

Tanja Schmidt

Pfarrerin in der evangelischen

Gemeinde Leutershausen

