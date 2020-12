Gottesdienst abgesagt

Die beiden großen Kirchen verzichten auf die an Heiligabend geplanten gemeinsamen großen ökumenischen Open-Air-Gottesdienste auf dem Toulonplatz in C 5. Das haben die beiden Dekane, Ralph Hartmann von der Evangelischen Kirche und sein katholischer Amtskollege Karl Jung, entschieden.

Sie begründen das mit der hohen Zahl an Infektionen mit dem Coronavirus, weshalb sie „besonders verantwortungsvoll agieren“ wollten. Im Unterschied zu den Gottesdiensten, die in den Gemeinden stattfinden, würden zum Toulonplatz Menschen aus dem gesamten Stadtgebiet kommen. Sie wollten aber niemanden animieren, „sich zu einem Großevent in die Innenstadt auf den Weg zu machen“, so die Dekane.

Zunächst waren an Heiligabend um 16 und um 18 Uhr ökumenische Feiern für jeweils 400 bis 450 Menschen vorgesehen. Unverändert planen einige Gemeinden Open-Air-Gottesdienste in den Stadtteilen oder mehrere Andachten hintereinander mit jeweils weniger Teilnehmern. Wo welche kirchliche Angebote über die Weihnachtsfeiertage gemacht werden, wie viele Teilnehmer zugelassen sind und wie man sich anmeldet – das alles steht auf einer Internetseite, die in der kommenden Woche am 9. Dezember freigeschaltet und ständig aktualisiert werden soll.

Info: weihnachtsgottesdienste-mannheim.de

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.12.2020