Gottesdienst bei RNF

Am Sonntag, 17. Januar, um 10 Uhr und um 14 Uhr strahlt das Rhein-Neckar-Fernsehen (RNF) einen Gottesdienst aus der evangelischen Petruskirche in Wallstadt aus. Sie ist eine von vier evangelischen Hochzeitskirchen in Mannheim. Das passt gut zum Predigttext, der „Hochzeit zu Kana“, wie es in einer Mitteilung der evangelischen Kirche heißt.

Was tun, wenn perfekt geplant wurde und dann doch etwas schief geht? Das Johannesevangelium erzählt davon in der „Hochzeit zu Kana“, bei der auch Jesus und seine Jünger waren. Sie erlebten mit, wie beim Fest der Wein ausgeht. Das Johannesevangelium berichtet in dieser Wundererzählung, dass Jesus Wasser in Wein verwandelte. Pfarrerin Anna Maria Baltes spricht in ihrer Predigt darüber, dass das unperfekte Leben mit Jesus zum Fest wird.

Musikalisch wird der 30-minütige Gottesdienst von Richard Humburger an der Orgel und Annette Theuring am Cello begleitet. Nach der Ausstrahlung ist der Gottesdienst rund um die Uhr zu sehen in der Mediathek: www.rnf.de/kirche. red

