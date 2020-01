Gottesdienst für Eltern und Kinder

Zum ersten Mal feiern die evangelische Thomas- und die katholische St.-Pius-Gemeinde gemeinsam am Sonntag, 19. Januar, um 10.30 Uhr einen besonderen ökumenischen Gottesdienst für Familien mit Kindern. „Kirche soll Spaß machen“, lautet das Ziel des Vorbereitungsteams in der Mannheimer Ökumene-Kirche (Böcklinstraße 51) in Neuostheim. Der Familiengottesdienst unter dem Motto „Ab auf die Arche!“ beinhaltet Mitmachaktionen und ist daher besonders für Eltern mit kleinen Kindern attraktiv. Für sie gibt es mit der Spielstraße, die um 10 Uhr beginnt, viele Bewegungs- und Spielimpulse. Das Thema des Gottesdienstes wird auf vielfältige Weise in altersgerechten Kleingruppen erfahrbar, während die Erwachsenen dennoch die Möglichkeiten zum Innehalten haben. red/scho

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.01.2020