Gottesdienst im Fernsehen

Daniel Kunz, Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde Maria Magdalena Mannheim, und Paulina Scheffzek, Pastoralreferentin in der katholischen Kirchengemeinde Mannheim-Nord, feiern am Sonntag den 6. Mannheimer Fernsehgottesdienst. Dabei möchten sie besonders die Kinder einbeziehen, die in diesem Jahr zur Erstkommunion gegangen wären.

Alle, die aktiv mitmachen wollen, sollten Brot, Kerze, Stifte und Papier zurechtlegen und am Sonntag, 19. April, das Geschehen im Rhein-Neckar-Fernsehen (RNF) verfolgen. Übertragen wird der Gottesdienst um 10 Uhr und um 14 Uhr. Pfarrer Daniel Kunz verspricht eine spannende Liturgie für die ganze Familie. Schließlich gehe es auch in Corona-Zeiten nicht ums Jammern, sondern um Freunde und Vorfreude.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.04.2020