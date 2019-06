Gottesdienst im Grünen

Der ökumenische Gottesdienst mit Taufen und anschließendem Picknick ist am Pfingstmontag Tradition im Herzogenriedpark. Begleitet vom Posaunenchor wird der Gottesdienst in der Konzertmuschel gefeiert – in diesem Jahr mit evangelischen Taufen.

Im Anschluss darf auf der Wiese die Picknickdecke ausgebreitet werden. Den Korb mit Essen und Trinken muss jeder selbst mitbringen. Am schönsten sei es, wenn jeder etwas mehr einpacke, so dass man alles teilen könne, heißt es. Einweggeschirr ist nicht erwünscht, um unnötige Müllansammlungen zu vermeiden. Das Vorbereitungsteam sorgt für Bierbänke und Tische, so dass auch Gäste, die nicht auf dem Boden sitzen können, teilnehmen können. Wer eine Jahreskarte hat, kommt wie immer in den Park. Wer Eintritt zahlen müsste, gibt an der Kasse sein Ziel an. Die Kirchen der Neckarstadt übernehmen dann den Eintritt. Der Gottesdienst am Pfingstmontag, 10. Juni, beginnt um 11 Uhr. red

