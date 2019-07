Gottesdienst, Infostand und Kunst

Der Drogentoten gedenken und auf die Situation von Abhängigen aufmerksam machen – das will der Drogenverein mit zwei Veranstaltungen am Freitag, 19. Juli. Hintergrund ist der deutschlandweite Gedenktag für Opfer von Rauschgiftkonsum

Um 11 Uhr lädt der Verein zu einem öffentlichen Gottesdienst unter dem Motto „Wider dem anonymen Sterben“ in seinem Kontaktladen „Kompass“ in K 3, 11-14 ein. In Mannheim erlagen nach Angaben des Vereins im vergangenen Jahr elf Menschen den direkten Folgen ihres Konsums. „Ein wesentlich größerer Personenkreis verstarb an konsumbedingten Begleiterscheinungen“, so der Verein weiter, ohne aber eine konkrete Zahl zu nennen.

Von 14 bis 16 Uhr gibt es auf dem Paradeplatz einen Infostand mit künstlerischen Aktionen unter dem Motto „Was kostet die Straße?“. Damit will der Verein auf die Lebensbedingungen der Konsumenten hinweisen und sich für eine Stärkung der Hilfsangebote einsetzen. Es gehe beim Gedenktag auch darum, „Vorurteile, Stigmatisierung und falsche Klischees abzubauen und einen realen Blick auf die Sorgen und Nöte“ von Drogenkonsumenten zu ermöglichen, heißt es in einer Mitteilung.

Urbanczyk neuer Vorsitzender

Unterdessen hat der Verein mit dem Strafverteidiger Günter Urbanczyk auch einen neuen Vorsitzenden gewählt. Urbanczyk löst Johann Wagner ab, der den Verein vier Jahre lang geführt hatte und nicht mehr antrat. Die anderen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt: Barbara Richter (Zweite Vorsitzende), Martin Knoke (Schriftführer) sowie die Beisitzer Bernd Kupfer, Thorsten Riehle, Jörg Becker und Manfred Oster. Der Drogenverein bietet im Auftrag der Stadt Hilfsangebote für Konsumenten von illegalen Drogen. imo

