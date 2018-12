Gottesdienst mit Friedenslicht

Von einem Kind in der Geburtsgrotte in Bethlehem entzündet, kommt es nach einer mehr als 3000 Kilometer langen Reise am Sonntag, 18. Dezember nach Mannheim: das Friedenslicht aus Bethlehem. Bei einem von der Gruppe des interreligiösen Friedensgebets aus Wallstadt mit Thomas Dietrich und Erich Kleiner an der Spitze, vielen Pfadfindern und jungen Muslimen sowie und Pfarrer Daniel Kunz vorbereiteten Gottesdienst am Dritten Advent um 18 Uhr in der Jugendkirche Samuel im Jungbusch (ehemalige Liebfrauenkirche) wird es begrüßt. Jeder kann sich aber daran auch eine Kerze entzünden und damit das Friedenslicht mit nach Hause nehmen. Nach dem unter dem Motto „Frieden braucht Vielfalt – zusammen für eine tolerante Gesellschaft“ stehenden Gottesdienst wird eine Lichtbrücke zur Yavuz-Sultan-Selim-Moschee in unmittelbarer Nachbarschaft erzeugt und dort der Abend mit gemeinsamen Gebeten in der Moschee sowie Austausch bei Tee und Gebäck beendet. pwr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.12.2018