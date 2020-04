Gottesdienst wieder im TV

Susanne Komorowski schaut auf den Passionsweg Jesu. © Susann Schroeter

Am Palmsonntag wird der dritte Mannheimer Fernsehgottesdienst ausgestrahlt, diesmal aus der evangelischen Johanniskirche. Dabei schaut Pfarrerin Susanne Komorowski auf den Passionsweg Jesu und fragt, ob das Ziel des Weges die Hoffnung und die Liebe sein kann. Der Gottesdienst wird am 4. April um 10 und um 14 Uhr auf RNF ausgestrahlt. Der nächste TV-Gottesdienst kommt am Karfreitag mit katholischer Beteiligung aus der evangelischen Christuskirche.

Schritt für Schritt

Die Einzugsgeschichte Jesu in Jerusalem, die am Palmsonntag erzählt wird, ist übrigens auch immer Bestandteil des Gottesdienstes am ersten Advent. Deshalb, so Pfarrerin Komorowski von der Johannisgemeinde im Stadtteil Lindenhof, wird in diesem Gottesdienst am 4. April auch ein Adventslied erklingen mit einigen Sängern der Johanniskantorei, die gemeinsam mit der Mannheimer Oboistin Beate Hofmann für die musikalische Gestaltung sorgen. Wie gehen wir Schritt für Schritt in dieser Corona-Zeit mit unserer Passionszeit um? Auch mit dieser Frage beschäftigt sich Komorowski in ihrer Predigt. dv

