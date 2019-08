Gottesdienst zum CSD

Zum mittlerweile zehnten Mal gibt es einen ökumenischen Gottesdienst zum Christopher-Street-Day (CSD) in Mannheim. Am Samstag, 10. August, können Interessierte um 17 Uhr an der Veranstaltung teilnehmen. Sie findet in der Schlosskirche, Bismarckstraße 14, statt.

Die altkatholische Gemeinde in der Schlosskirche am Ehrenhof veranstaltet dieses geistliche Angebot zum CSD. „Obwohl in den letzten Jahrzehnten auch in den Kirchen vieles erreicht wurde, bleibt es eine Herausforderung für Gesellschaft und Kirche, gut mit der Vielfalt sexueller Identitäten umzugehen“, sagt Pfarrer Peter Annweiler, der während seiner Mannheimer Zeit zahlreiche CSD-Gottesdienste selbst mitgestaltet hat.

An der Feier wirken Pfarrerin Regina Bauer (evangelische Matthäusgemeinde), Pfarrer Peter Annweiler (Telefon-Seelsorge Pfalz) und Diakon Günter Johannes Barth (Altkatholische Gemeinde) mit. Für die musikalische Gestaltung an der Orgel sorgt Daniel Fiess. tge

© Mannheimer Morgen, Freitag, 09.08.2019