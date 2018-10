Gottesdienst zum Reformationstag

Zum zentralen Gottesdienst anlässlich des Reformationstages lädt das Dekanat der Evangelischen Kirche morgen, 31. Oktober ab 19 Uhr in die CityKirche Konkordien ein. Damit erinnern evangelische Christen an die 95 Thesen, die Martin Luther 1517 an die Schlosskirche zu Wittenberg angeschlagen haben soll. „Reformation heißt, immer wieder aufs Neue die biblische Botschaft im Hier und Jetzt lebendig werden zu lassen und verantwortungsbewusst in die Gegenwart hineinzutragen“, sagt Dekan Ralph Hartmann.

Beim Festgottesdienst wirken Mitglieder des Stadtkirchenrats mit. Hartmann hält die Festpredigt und wird dabei musikalisch begleitet von der Konkordienkantorei unter Leitung von Heike Kiefner-Jesatko. Im Anschluss an den Gottesdienst verleiht Synodenvorsitzende Hannelore Dänzer die höchste Auszeichnung der Evangelischen Kirche Mannheim für ehrenamtliches Engagement – die Konkordienmedaille. In diesem Jahr wird Herbert Propfe geehrt, der sich seit Jahrzehnten in der Johannisgemeinde, wo er seit mehr als 22 Jahren den Ältestenkreis leitet, engagiert. pwr

