Gottesdienste ab Mitte Mai?

Aus St. Nikolaus wird der Gottesdienst im RNF übertragen. © kathma/Henn

Aus der katholischen St. Nikolaus-Kirche in der Neckarstadt kommt am Sonntag, 3. Mai, der Mannheimer Fernsehgottesdienst. Er wird um 10 und um 14 Uhr vom Rhein-Neckar-Fernsehen (RNF) ausgestrahlt. Auch wenn ab 10. Mai öffentliche Gottesdienste wieder möglich sein sollen, wollen die Kirchen zunächst Online- und Fernsehangebote aufrecht erhalten. Derzeit erarbeiten die Kirchen ein Konzept für öffentliche Gottesdienste in Zeiten von Corona und wollen dann schrittweise beginnen. „Für die Gemeinden gilt Sorgfalt vor Schnelligkeit“, sagt der evangelische Dekan Ralph Hartmann. Räumliche Voraussetzungen und personelle Möglichkeiten müssten erst mit den Vorgaben in Einklang gebracht werden. pwr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 30.04.2020