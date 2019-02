Gottesdienste für Verliebte

Er gilt als Tag der Liebenden und erinnert an den Priester Valentin, der sich seinerzeit für die Liebe und gegen die Regeln aussprach. Am morgigen Valentinstag, 14. Februar, sind Liebende und Sehnsüchtige zu besonderen Feiern in Mannheims evangelische und katholische Kirchen eingeladen. Es gibt ein Filmevent sowie Gottesdienste mit Segnungen, Musik, Sekt und auch mit Herzhäppchen. Eine Übersicht:

Wallstadt: „. . . weil ich so sein darf, wie ich bin“ lautet der Titel des Abendgottesdienstes um 18.30 Uhr in der Petruskirche (Mosbacher Straße 14). Ob mit oder ohne Trauschein, ob frisch verliebt oder zum Ehejubiläum sind Paare eingeladen, den Gottesdienst bei Saxofonklängen und Kerzenlicht in romantischer Stimmung zu erleben. Mitwirkende sind Pfarrerin Anna Maria Baltes und Pfarrerin Heike Helfrich-Brucksch von der Vogelstang.

Kino in Käfertal

Innenstadt: Zu Einzel- und Paarsegnungen lädt um 19 Uhr der Queer-Gottesdienst „Try a little tenderness“ in die Citykirche Konkordien in R 2 ein, der sich gegen Gewalt und Ausgrenzung wendet. Musikalisch begleitet von den Böhmer Stadtmusikanten gibt es im Anschluss Sekt und Herzhäppchen.

Lindenhof/Almenhof: Ein ökumenischer Segnungsgottesdienst für Liebende findet mit dem Titel „8sam“ um 19 Uhr in der Markuskirche (Steubenstraße) statt. Dazu laden die katholische Pfarrei Maria Hilf und die evangelische Markus-Lukas-Gemeinde gemeinsam ein.

Käfertal: „Im Kino des Lebens – Liebe, Liebe, Liebe“ heißt es um 19 Uhr beim Filmevent in St. Hildegard (Dürkheimer Straße 88). Willkommen sind Paare sowie alle, die ein Paar werden wollen, und interessierte Singles.

Rheinau: Um 19.30 Uhr lädt dann St. Antonius (Rheinauer Ring 262) zu Paarsegnung, Gebet, Predigt und Musik der Band Anton’s friends ein.

Innenstadt: Im Nachgang des Valentinstags gibt es am Sonntag, 17. Februar, um 9.50 Uhr in der Marktplatzkirche St. Sebastian die City-Messe „10vor10 – Gott feiern in F 1“ des Evangelisierungsteams mit Einzel- und Paarsegnungen.

