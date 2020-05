Gottesdienste im Freien

Gleich zwei Freiluft-Gottesdienste gibt es am Donnerstag, 21. Mai, dem Feiertag Christi Himmelfahrt. Die Pfarrerinen Anne Ressel und Ilka Sobottke von der Citykirche Konkordien feiern auf der Freizeitwiese im Luisenpark gemeinsam mit Konfirmanden sowie dem katholischen Pastoralreferenten Jochen Winter aus Heidelberg. Den Gottesdienst strahlt das Rhein-Neckar-Fernsehen um 10 und um 14 Uhr aus.

Zudem gibt es einen ökumenischen Gottesdienst um 10 Uhr auf dem Franklin Field. Dazu laden die evangelische Kooperationsregion Ost sowie die katholische Seelsorgeeinheit Maria Magdalena unter dem Motto „Den Himmel offen halten“ ein. Gestaltet wird er von Pfarrer Bernd Bruksch, Pastoralreferent Richard Link sowie Gemeindereferentin Barbara Kraus. Es gelten die Abstandsregeln der Corona-Pandemie.

Mitbringen sollten die Gäste eine Sitzgelegenheit und einen Stift zum Schreiben. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl werden am Mittwoch von 16 Uhr bis 19 Uhr Einlasskarten am Bauwagen der Kirchen im Neubaugebiet ausgegeben.

Oststadt und Neckarau

Open-Air-Gottesdienste finden zudem statt um 10 Uhr auf dem Vorplatz der Christuskirche (Oststadt), um 10 Uhr als Einladung der Gemeinden aus Neckarau, Lindenhof und Almenhof im August-Bebel-Park (Neckarau) und bei schlechtem Wetter in der Markuskirche (Almenhof). Ebenfalls um 10 Uhr wird ein Gottesdienst vor der Emmauskirche (Schönau) gefeiert. In Friedrichsfeld lädt die Gemeinde um 10.30 Uhr zum Gottesdienst zwischen Johannes-Calvin-Kirche und Gemeindehaus ein.

Zu einem Gottesdienst nach ostkirchlichem Ritus sind Gläubige bereits am Mittwoch, 20. Mai um 18.30 Uhr nach St. Pius, Neuostheim, eingeladen. Eine Eucharistiefeier findet am selben Abend ebenfalls um 18.30 Uhr in Maria Hilf, Almenhof, statt, während zeitgleich die Polnische Gemeinde in St. Bernhard, Neckarstadt, die Heilige Messe feiert. Darüber hinaus finden in vielen katholischen Kirchengemeinden am 21. Mai zwischen 9.30 und 13 Uhr öffentliche Gottesdienste statt. pwr

