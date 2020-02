Gottesdienste und Liebesbriefe

Die Kirchengemeinden in Mannheim laden zu besonderen Veranstaltungen am Valentinstag, 14. Februar, ein: So bietet die evangelische Petruskirche, Mosbacherstraße 14 in Wallstadt, am Freitag ab 18.30 Uhr eine Feier „bei Kerzenlicht, Saxophonklängen und mit Paarsegnung“ an. Einen katholischen Gottesdienst mit dem Motto „Denn die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält!“, feiert die Katholische Marktplatzkirche St. Sebastian (F1,7) um 19 Uhr. Blumen und Liebesbriefe verteilt die Katholische Citypastoral von 9 bis 16 Uhr im Haus der Katholischen Kirche (F2, 6). Jeder kann dort auch eigene Botschaften ausstellen . mao

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.02.2020