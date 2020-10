GPS-Sender führt Polizei zum E-Bike

Ein eingebauter GPS-Sender hat die Polizei zu einem gestohlenen E-Bike geführt. Das hochwertige Rad wurde am Freitagabend gegen 21.50 Uhr in der Toräckerstraße (Schwetzingerstadt) gestohlen. Da es serienmäßig mit einem GPS-Sender ausgestattet ist, konnte der Eigentümer die Polizei punktgenau zum aktuellen Standort lotsen. Die Spur führte über den Rhein nach Ludwigshafen und dort in den Bereich von Limburgerhof. Eine Streife der Polizei Schifferstadt stellte den Täter, der das noch verschlossene Bike geschultert hatte, gegen 22.10 Uhr in der Fichtestraße. Der 32-jährige Ludwigshafener wurde vorläufig festgenommen und nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.10.2020